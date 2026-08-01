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        TESKİ, yılın ilk 6 ayında 105 milyon lira enerji tasarrufu sağladı

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), enerji yönetimi ve verimlilik çalışmaları kapsamında yılın ilk 6 ayında 105 milyon 461 bin lira tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 09:47 Güncelleme:
        TESKİ, yılın ilk 6 ayında 105 milyon lira enerji tasarrufu sağladı

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), enerji yönetimi ve verimlilik çalışmaları kapsamında yılın ilk 6 ayında 105 milyon 461 bin lira tasarruf sağladı.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, elektrik tedarik süreçlerinin etkin yönetilmesi, uygun tarifelerin tercih edilmesi ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar sayesinde kurumun enerji giderleri azaltıldı.

        TESKİ, 2024 yılında 76 milyon 569 bin lira, 2025 yılında ise 109 milyon 487 bin lira enerji tasarrufu elde etti.

        Kurum, 2026'nın ilk 6 ayında 105 milyon 461 bin lira tasarruf sağlarken, enerji tasarruf oranı 2024'te yüzde 10,63 iken bu yıl yüzde 23,5'e yükseldi.

        Bu yılın ilk yarısında indirimli elektrik tedarik sözleşmelerinden 64 milyon 569 bin lira, uygun tarife seçimlerinden ise 32 milyon 627 bin lira tasarruf elde edildi.

        Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında kent genelinde derin sondaj kuyularında ekonomik ömrünü tamamlayan ve verimsiz çalışan 277 pompa yenilendi.

        Kentte 14 içme suyu terfi merkezinde yürütülecek verimlilik çalışmalarına ilişkin ihale süreçleri tamamlandı.

        Yaklaşık 20 milyon 891 bin lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, yıl sonuna kadar 43 yüksek verimli pompa ve motorun temin edilerek montajının yapılması planlanıyor.

        Projeyle yılda yaklaşık 2 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması ve yatırımın yaklaşık 2,1 yılda kendini amorti etmesi hedefleniyor.

        TESKİ'nin 650 kilovat kurulu güce sahip güneş enerji santrallerinde bugüne kadar 1 milyon 448 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik üretildi. Bu üretimden yaklaşık 4 milyon 863 bin lira ekonomik katkı sağlandı.

        Karacakılavuz'da yapımı süren 3 megavatlık arazi tipi güneş enerji santrali ile Batı Atıksu Arıtma Tesisi çamur binası üzerine kurulacak 200 kilovatlık güneş enerji santrali projelerinde de çalışmalar devam ediyor.

        Toplam 88 milyon 500 bin lira yatırım bedeline sahip projelerden Batı Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki güneş enerji santralinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 95'e, Karacakılavuz Arazi GES Projesi'nin ise yüzde 75'e ulaştı.

        Projelerin tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 6 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi ve TESKİ'ye yıllık yaklaşık 20 milyon lira ekonomik katkı sağlanması öngörülüyor.

        TESKİ'nin, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında enerji yönetimi çalışmalarını sürdürdüğü, Sarılar ve Naip/Yazır İçme Suyu Terfi Merkezlerinde modernizasyon çalışmaları yapmayı planladığı belirtildi.

        Kurumun ayrıca Sarılar ve Çerkezköy terfi merkezlerine su sağlayan 17 derin sondaj kuyusunda enerji verimliliği yatırımları gerçekleştirmeyi ve uygun alanlarda yeni güneş enerji santralleri kurarak yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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