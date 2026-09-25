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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, Tekirdağ'ın meşhur yaprağından sarma yaptı

        Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, Tekirdağ'ın meşhur yaprağından sarma yaptı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, Tekirdağ'ın meşhur yaprağından sarma yaptı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali başladı.

        Festival kapsamında Hasan Ali Yücel Meydanı'ndan Sahil Dolgu Alanı'na kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, buradaki konuşmasında, Tekirdağ'a çok güzel bir festival daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ'ın tarım kenti olduğunu ve bu festivalle kentteki ürünlerin daha çok tanınmasının sağlanacağını dile getirdi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da festivalin şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtımı için önemli olduğunu ifade etti.

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        Şef Selin Çitak, festival kapsamında kentin yöresel ürünlerinden hazırlanan "Tekirdağ Sultan Sofrası"na ilişkin bilgi verdi.

        Etkinlikte, Kınalı Yapıncak Üzüm Yarışması'nda dereceye giren üreticiler ödüllendirildi.

        Ardından sanatçı Türkan Şoray ve Yüceer, sahnede meşhur Yapıncak yaprağına Tekirdağ köftesi sararak sarma yaptı.

        Şoray, kentin önemli lezzetleri olduğunu belirterek, böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, sanatçı Türkan Şoray, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve kurum müdürlerinin kurdeleyi kesmesiyle festivalin açılışı yapıldı.

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        Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden şeflerin katıldığı festivalde, şef masaları, yerel üreticiler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak.

        Yemek yarışmaları, atölye çalışmaları ve söyleşilerin de düzenleneceği festivalde konserler verilecek.

        Festival, pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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