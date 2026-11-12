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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Güngör'e ziyaret

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Güngör'e ziyaret

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Güngör'e ziyaret

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

        Erdoğan ve beraberindeki heyet, Güngör'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Güngör, ziyaretlerinden dolayı Yeşilay heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

        Erdoğan da yeni yönetimle birlikte Yeşilay'ın çalışmalarını geliştirmek ve başarılı projelere imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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