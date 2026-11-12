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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Doğan Değer, Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Genç Akademisyenler Programı bünyesindeki Cinsel ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu'nun asıl üyeliğine seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Doğan Değer, Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Genç Akademisyenler Programı bünyesindeki Cinsel ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu'nun asıl üyeliğine seçildi.

        Genç akademisyenlerin değerlendirme sürecinin ardından kabul edildiği çalışma grubunda görev alacak Değer'in, uluslararası bilimsel araştırmalar, akademik iş birlikleri ve üroloji alanındaki projelerde yer alması bekleniyor.

        Değer'in üyeliğinin, Türkiye'nin uluslararası bilimsel platformlardaki temsiline ve üroloji alanındaki akademik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

        - Tekirdağ TSO'da yöneticiler mazbatalarını aldı

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        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) organ seçimlerinde göreve seçilen yönetim kurulu ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

        Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Meclis Başkanı Hakan Şık ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını almak üzere Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut'u ziyaret etti.

        Ziyarette Günay, ev sahipliğinden dolayı Obut'a teşekkür ederek yeni dönemin Tekirdağ iş dünyasına, oda üyelerine ve kente hayırlı olmasını diledi.

        Odanın meclis üyeleri ile disiplin kurulu üyeleri de mazbatalarını İl Seçim Kurulu Müdürü Murat Demirboğa'dan teslim aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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