Park halindeki 3 araç, yangında kullanılamaz hale geldi

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak’ta park halindeki otomobilde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararak yanındaki 2 otomobile daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

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