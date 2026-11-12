Tekirdağ'da 3 araç alev alev yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halinde bulunan 3 araç alev alev yandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı EskicamiOrtacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir araçtan yakıt sızması sonucu çıkan yangın bütün aracı sardı. Alevlerin büyümesi ile yangın hemen yan tarafta park halinde bulunan diğer araçlara da yansıdı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.