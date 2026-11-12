Tekirdağ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sırasında araçtan poşete sarılı bir maddenin atıldığını gören ekipler, takibin ardından aracı durdurdu.
Ekipler yaptıkları aramada, bin 200 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobilde bulunan G.U. ve M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.