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        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesinin ardından denize çıkacağını söyledi.

        Pehlivanoğlu, balıkçıların limada ağ ve teknelerinin bakımlarını yaparak mesailerini sürdüreceğini ifade ettti.

        Kentte hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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