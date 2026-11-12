Tekirdağ'da park halindeki 3 otomobil yandı
Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Orta Cami Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki 2 araca sıçradı.
Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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