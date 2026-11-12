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        Tekirdağ'da park halindeki 3 otomobil yandı

        Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Tekirdağ'da park halindeki 3 otomobil yandı

        Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Orta Cami Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki 2 araca sıçradı.

        Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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