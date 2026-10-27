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        70 yaşındaki üretici Şehriban teyzenin yardımına tarım ekipleri yetişti

        Tunceli'de yalnız yaşadığı için sarımsak ekimini yapamayan 70 yaşındaki üretici Şehriban Öz'e, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        70 yaşındaki üretici Şehriban teyzenin yardımına tarım ekipleri yetişti

        Tunceli’de yalnız yaşadığı için sarımsak ekimini yapamayan 70 yaşındaki üretici Şehriban Öz’e, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

        Tunceli’de tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin yalnız bırakılmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 70 yaşındaki Şehriban Öz’e yardım eli uzatıldı. Coğrafi işaretli Tunceli sarımsağı üretimi yapmak isteyen ancak yalnız olduğu için ekim çalışmalarını gerçekleştiremeyen Şehriban teyzenin yardımına, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yetişti. Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında desteklenen 2,5 dekarlık alanda üretim hazırlığı yapan Şehriban Öz’ün tarlasına giden Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ve beraberindeki kurum personeli, sarımsak kıskalarının toprakla buluşturulmasına yardımcı oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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