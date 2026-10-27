Meteorolojiden Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Tunceli il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.