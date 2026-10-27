Tunceli'de "Kanımızla Hayat, Fidanımızla Nefes Olalım" etkinliği düzenlendi
Tunceli'de "Kanımızla Hayat, Fidanımızla Nefes Olalım" sloganıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Tunceli'de "Kanımızla Hayat, Fidanımızla Nefes Olalım" sloganıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Tunceli Şubesi koordinesinde kentte kan bağışı duyarlılığının artırılması amacıyla Atatürk Stadyumu'nda program organize edildi.
Bu kapsamda alana gelen vatandaşlar, gerekli belgeleri doldurduktan sonra sağlık personellerinin gözetiminde kan verdi.
Görevliler tarafından kan bağışı yapanlara fidan hediye edildi.
Kampanyaya Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün yanı sıra bazı kurum müdürleri de destek verdi.
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