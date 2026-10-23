Tunceli'de festival tadında çocuk şenliği

Tunceli'de düzenlenen festival tadındaki çocuk şenliğinde minikler, oyunlar ve renkli etkinliklerle doyasıya eğlenirken oyun alanı renkli görüntülere sahne oldu.

Tunceli'de çocuklar için festival tadında şenlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mameki Parkı'nda gerçekleştirilen "Maarifin Kalbinde Oyun Çocuk Şenliği", çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Şişme oyun parkından yüz boyamaya, etkinlik masalarından dans gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı şenlikte çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Oyun yoluyla öğrenmeyi ve ailelerin eğitim sürecine katılımını desteklemeyi amaçlayan etkinlikte, park renkli görüntülere sahne oldu.

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"Çocuklarımız bu süreci aileleriyle beraber yaşıyorlar"

Şenlikte konuşan Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Oyun" teması ve "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yılki temalarından bir tanesi de oyun. Bizler de ‘Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla birlikte havalar soğumadan kış gelmeden bir araya geldik. Bakanlığımızın aynı zamanda ‘Ailemle Eğitim Yolculuğu' projesi kapsamında bugün, anne babalar, öğretmenler ve çocuklar bir aradalar. Hava da çok güzel. Bu güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Çocuklarımızı hayata hazırlama sürecinde, içinde bulundukları yaş durumuna göre, gelişim özelliklerine göre, potansiyellerini açığa çıkartabilmelerini, kendilerini ifade edebilmeleri, iletişim kurabilmeleri, birlikte plan yapabilmeleri, kurgu yapabilmeleri iş birliğini öğrenebilmeleri adına onlara çeşitli ortamları sunuyoruz. Hepsinden önemlisi, çocuklarımız bu süreci aileleriyle beraber yaşıyorlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi iyi insan yetiştirebilmek. Kendi kapasitesini kullanabilen, kendini tanıyan, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda vatanını, milletini, yaşadığı şehri ve çevreyi seven insanlar yetiştirebilmek. Biz de bu hedefler doğrultusunda çocuklarımızın kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli programlar yapıyoruz" dedi.

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Festival tadındaki çocuk şenliğine annesi ve babasıyla katılan 5 yaşındaki Afra Nisa, etkinliklerde arkadaşlarıyla oynadığını ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Annem ve babamla geldim. Bugün burada öğretmenlerim var ve parti yapıyoruz. Arkadaşlarımla oynadık, etkinlikler yaptık. Şimdi burada yine etkinlik yapıyoruz" diye konuştu.