Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

TunceliPertek karayolunda yolun karşısına geçemeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, TunceliPertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Okutucu'ya (82), 24 ABR 746 plakalı araç çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Okutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, yapılan incelenenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.