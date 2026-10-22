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        Çemişgezek'te okul servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde okul servis şoförleri ve okul müdürlerine yönelik trafik güvenliği eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Çemişgezek'te okul servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde okul servis şoförleri ve okul müdürlerine yönelik trafik güvenliği eğitim semineri düzenlendi.

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Birimi iş birliğiyle okul servis şoförleri ve okul müdürlerine yönelik trafik güvenliği eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, eğitim sisteminin daha güvenli yürütülmesi, okul servislerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda okul servis şoförlerine ve okul müdürlerine bilgilendirme yapıldı.

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        Seminerlerin aralıklı periyotlarla süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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