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        Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        TUNCELİ'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dursun Okutucu (78), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        TUNCELİ’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dursun Okutucu (78), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza akşam saatlerinde, Tunceli-Pertek kara yolu, Pertek ilçe kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Okutucu’ya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Okutucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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