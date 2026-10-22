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        Pülümür'de annelere uyuşturucuyla mücadele semineri

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Pülümür'de annelere uyuşturucuyla mücadele semineri

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolüne dikkat çekmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

        Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Pülümür ilçesinde vatandaşlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri gerçekleştirildi. Seminerde, annelerin çocuklarının davranışlarındaki değişimleri fark etmesinin ve muhtemel risklere karşı bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelede ailelerin farkındalığının artırılmasının hedeflendiği programda, annelerin uyuşturucuyla mücadelede üstlendiği role dikkat çekildi.

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