Tunceli'de hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi öldü
Tunceli'nin Pertek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Pertek Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Dursun O'ya (78) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dursun O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
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