Tunceli'de hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi öldü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dursun O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Pertek Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Dursun O'ya (78) çarptı.

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