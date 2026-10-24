Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

        Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

        Tunceli'de sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

        Tunceli’de sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi’nde sarp kayalıklarda keçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin profesyonel ve hassas çalışması sonucu keçilerin kayalıklardan aşağıya inmeleri sağlandı.

        AFAD tarafından yapılan paylaşımda, her canın değerli olduğu vurgulanarak, ekiplerin her koşulda görev yapmaya ve ihtiyaç duyulan her an müdahaleye hazır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Tunceli'de festival tadında çocuk şenliği
        Tunceli'de festival tadında çocuk şenliği
        Tunceli Ovacık'taki ortaokulun açılışındaki gecikmenin müteahhitten kaynakl...
        Tunceli Ovacık'taki ortaokulun açılışındaki gecikmenin müteahhitten kaynakl...
        Tunceli İl Özel İdaresinden malzeme alım ihalesine ilişkin açıklama:
        Tunceli İl Özel İdaresinden malzeme alım ihalesine ilişkin açıklama:
        Tunceli'de hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi öldü
        Tunceli'de hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kişi öldü
        Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti