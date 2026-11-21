İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Huzur güçlendikçe şehirlerimize gelen misafirlerin sayısı artıyor, esnafımızın işi canlanıyor, yatırım için yeni imkanlar doğuyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgemiz terörden arındıkça huzur daha da güçleniyor, turizm canlanıyor, yatırımlar hız kazanıyor." dedi.

Bakan Çiftçi, Tunceli'de düzenlenen Yeni Hizmet Binaları Açılışı ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Tunceli'nin her köyüne, her mahallesine selamlarını iletti.

Tunceli'nin vadileriyle, bereketli ovasıyla, eşsiz tabiatıyla ilk görüşte insanı kendine hayran bırakan bir şehir olduğunu belirten Çiftçi, "Bu şehirde bir kapıyı çaldığınızda güler yüzle karşılanır, bir sofraya oturduğunuzda kendinizi evinizde hissedersiniz. Komşusunun sevincini kendi sevinci bilen, zor gününde elinden tutan insanların şehri olan bu diyarda işte 'can cana Tunceli' derken, selamı sıcak, sofrası açık, gönlü geniş bir memleketi anlatıyoruz. Böyle güzel bir şehirde sizlerle bir araya gelmek benim için bahtiyarlıktır." diye konuştu.

REKLAM

Çiftçi, Tunceli'ye kazandırılan eserlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri eser ve hizmet siyasetinin merkezinde insan olduğunu vurguladı.

Yapılan her yatırımın karşılığını vatandaşın günlük hayatında görmek istediklerini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Köyünden ilçeye gelen bir büyüğümüz işini daha kolay hallediyorsa, bir üreticimiz malını pazara daha rahat ulaştırıyorsa, yardım için devletin kapısını çalan bir vatandaşımız derdine vaktinde çare buluyorsa, o hizmet gayesine ulaşmıştır. Bu anlayışla İçişleri Bakanlığı olarak Tunceli’de on yatırımı tamamladık. Bu yatırımların tutarı yaklaşık 850 milyon liraya ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve Nazımiye İlçe Emniyet Amirliğimizin yeni hizmet binalarının yapımını tamamladık. Geçici kabul işlemlerinin ardından her iki binayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tunceli Polisevimiz hizmet vermeye başladı. İl merkezinde 156, Nazımiye ve Ovacık'ta 16'şar, Hozat'ta 20 olmak üzere toplam 208 polis lojmanını hizmete aldık."

REKLAM

Pülümür'de de vardiya yatakhanesini jandarma personelinin kullanımına sunduklarını, Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliğinin lojmanlı hizmet binası ile Ovacık Hükümet Konağının yapımının devam ettiğini ve köylerin ulaşım imkanlarını da güçlendirdiklerini belirten Çiftçi, söz konusu projelerle Bakanlığın Tunceli'deki toplam yatırım tutarının 1 milyar lirayı geçtiğini kaydetti.

Bakan Çiftçi, İl Özel İdaresinin Tunceli'de ilk sıcak asfalt üretim tesisini kurduğunu, köy yollarının asfaltlandığını anlattı.

- "Huzur güçlendikçe şehirlerimize gelen misafirlerin sayısı artıyor"

Hizmet anlayışlarında güvenliğin, kalkınmanın ön şartı olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Huzur güçlendikçe şehirlerimize gelen misafirlerin sayısı artıyor, esnafımızın işi canlanıyor, yatırım için yeni imkanlar doğuyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgemiz terörden arındıkça huzur daha da güçleniyor, turizm canlanıyor, yatırımlar hız kazanıyor. Bunun Tunceli'deki karşılığını hep birlikte görüyoruz. Bir zamanlar terör sebebiyle ziyaret edilemeyen yerlere şimdi aileler çocuklarıyla beraber geliyor. İnsanımız Munzur'un gözelerini görüyor, Ovacık'ta konaklıyor, çarşımızda alışveriş yapıyor. Şehrimize gelen her misafir, Tunceli'nin güzelliklerini tanıdığı gibi esnafımızın ve üreticimizin emeğine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

REKLAM

Bakan Çiftçi, geçen yıl Tunceli'ye yaklaşık 2 milyon araç girişi olduğunu, bu yıl ise şu ana kadar 1 milyon 950 bin araç girişi kaydettiklerini söyleyerek, yıl sonunda bu sayının 2 milyon 250 bine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Ovacık ilçesinin bu yıl yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Çiftçi, "Munzur Gözeleri'ne ev sahipliği yapan Ziyaret köyümüz, Birleşmiş Milletler Turizmin 2026 En İyi Turizm Köyü Programı'nda ülkemizin adayları arasında yer aldı. Bu adaylık, Tunceli'mizin tabiatını ve kültürünü dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsattır. Kültür ve sanat hayatımızda da bu canlılığı görüyoruz. Geçen yıl 15 bin 750 ziyaretçiyi ağırlayan MamekiFest'e bu yıl 41 bin 700 kişi katıldı. Yaklaşık yüzde 165’lik bu artış, Tunceli'nin kültürüne ve sanatına gösterilen ilginin de bir göstergesidir. Bu ilgiyi kalıcı bir kalkınma imkanına dönüştürmek için çalışmalıyız. Munzur'un suyunu, vadisini, köylerimizin dokusunu hep birlikte koruyacağız. Turizm büyüdükçe yöresel ürünlerimizin daha geniş pazarlara ulaşmasını, konaklama ve hizmet yatırımlarının artmasını, gençlerimizin kendi memleketlerinde daha fazla iş imkanı bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzenini, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakta taviz vermeden çalışacaklarını, önleyici güvenlik hizmetlerini güçlendirirken vatandaşlarla teması da artıracaklarını vurguladı.

- "Türkiye Yüzyılı'nda Tunceli’nin huzurunu, üretimini ve kalkınmasını büyütecek her hizmetin arkasında duracağız"

Bu yatırımlara verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Valimizle, kaymakamlarımızla, polisimizle ve jandarmamızla köylerimizde, mahallelerimizde vatandaşımızı dinleyecek, dile getirilen meselelerin çözümünü takip edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda Tunceli’nin huzurunu, üretimini ve kalkınmasını büyütecek her hizmetin arkasında duracağız. Valimize, İl Özel İdaremize, projelerde görev alan kurumlarımıza, mühendislerimize ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

REKLAM

Çiftçi, Tunceli'nin huzuru için gece gündüz vazife yapan polis, jandarma, güvenlik korucuları ve bütün güvenlik birimlerine muvaffakiyetler diledi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün de konuşma yaptığı programda Bakan Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesti.

Öte yandan Bakan Çiftçi, Tunceli Polisevi bahçesine fidan dikti.

Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.