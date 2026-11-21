Bazı programları dolayısıyla kente gelen Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.

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