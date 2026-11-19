TUNCELİ'de arızaya müdahale etmek için yola çıkan enerji şirketi personeli Bora Güngör, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda kurt saldırısından kaçarken Munzur Çayı’na atlayan yaralı dağ keçisini, buz gibi suya girerek kurtardı. Üşümemesi için montunu dağ keçisinin üzerine örten Güngör, davranışından dolayı Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından 'Onur Belgesi' ile ödüllendirildi.

Olay, dün Tunceli-Ovacık kara yolunda meydana geldi. Elektrik arızasına müdahale etmek için bölgeye giden enerji şirketi personeli Bora Güngör, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir kurdun dağ keçisine saldırdığını fark etti. Yaralanan dağ keçisi, Munzur Çayı’na atladı. Soğuk suda mahsur kalan ve kıyıya çıkamayan dağ keçisini gören Güngör nehre girdi. Yaralı hayvanı bulunduğu yerden alıp kıyıya çıkaran Güngör, üşümemesi için üzerindeki montunu üzerine örtüp durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı dağ keçisini teslim alıp tedavi altına aldı. Güngör'ün dağ keçisini kurtardığı anlar ise mesai arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kurtarma anlarına ait görüntüleri izleyen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Güngör’ü gösterdiği duyarlılık ve örnek davranışından dolayı tebrik edip 'Onur Belgesi' verdi.

‘UMUDUMUZ YEŞERDİ’

Vali Şefik Aygöl, Tunceli’nin yaban hayatı açısından zengin bir kent olduğunu belirterek, "Şehrimizin faunası çok güçlü. Gerçekten hayvanların varlığı konusunda güçlü bir şehiriz. Bunun en büyük sebebi vatandaşımızın, milletimizin, vatandaşlarımızın hassasiyeti ve özellikle bu canlara sahip çıkmaları. Bunun en önemlisi de ‘Hızır'ın davarları’ olarak adlandırılan dağ keçilerimiz. İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Başkanımız, ‘Yolda geçerken bir dağ keçisinin tutulduğunu gördük. Biz tabii klasik bir tepki olarak, bu dağ keçisine bir şey mi yapıyorlar diyerek indik. Sonra baktık ki bambaşka bir olay’ diyor. Dağ keçisi bir kurttan kaçarken korkuyor, ürküyor. Sonra Munzur'a atlıyor. Munzur'da suya kapılıyor. Arkadaşımız atlıyor, onu sudan çıkarıyor. Sonra üstündeki kıyafetle onu sarıyor. Sonra tam rahatlanma döneminde yeniden kaçıyor. Arkadaşımız yeniden atlıyor. Onu görünce hem gurur duyduk hem mutlu olduk. Hem gerçekten gelecek umudumuz yeniden yeşerdi. Durumu görünce, duyunca bizler de bu konuda, açıkçası bu konuyu da çok önemseyen, özellikle dağ keçilerini, doğamızı, Munzur Vadisi'ni, Pülümür Vadisi'ni çok önemseyen bir insan olarak bir teşekkür etmek istedik. Hemşehrimiz adına hem o canlılar adına anlayışınızdan, sahiplenmenizden, fedakarlığınızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.