Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de ilk kez onkoloji hizmeti başladı

        Tunceli'de ilk kez onkoloji hizmeti başladı

        Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerini kentte yürütecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Tunceli'de ilk kez onkoloji hizmeti başladı

        Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerini kentte yürütecek.

        Tunceli'de sağlık hizmetleri kapsamında onkoloji alanında yeni bir dönem başladı. Kentte ilk kez onkoloji uzmanı görev yapmaya başlarken, Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, Tunceli Devlet Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hizmet Birimi'nde hasta kabulüne başladı. Daha önce onkoloji uzmanı bulunmadığı için tedavi amacıyla çevre illere gitmek zorunda kalan hastalar, yeni hizmetle birlikte uzman hekim takibinde tedavi süreçlerini Tunceli'de sürdürebilecek.

        REKLAM

        Birimde kemoterapi tedavisinin planlanması ve uygulanmasının yanı sıra tedaviye bağlı yan etkilerin takibi, akıllı ilaç uygulamaları, psikososyal ve beslenme desteği ile remisyon sürecindeki hastaların takibi gerçekleştirilecek. Terminal dönemdeki hastalara ise palyatif sağlık desteği sunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Tunceli'de altyapı ekiplerinden hafta sonu mesaisi
        Tunceli'de altyapı ekiplerinden hafta sonu mesaisi
        Zirve tutkusuyla engelleri aşıp Tunceli dağlarını keşfediyorlar
        Zirve tutkusuyla engelleri aşıp Tunceli dağlarını keşfediyorlar
        Tunceli'de zabıta ekiplerinden hafta sonu denetimi
        Tunceli'de zabıta ekiplerinden hafta sonu denetimi
        Pülümür yolunda tır devrildi: Araçta sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı
        Pülümür yolunda tır devrildi: Araçta sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı
        Ovacık'ta ayılar yollara indi
        Ovacık'ta ayılar yollara indi
        Tunceli'de kırsal kalkınmaya 112,8 milyon liralık hibe desteği
        Tunceli'de kırsal kalkınmaya 112,8 milyon liralık hibe desteği