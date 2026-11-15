Zirve tutkusuyla engelleri aşıp Tunceli dağlarını keşfediyorlar

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de dağcılar, zorlu parkurları geçip 3 bin metre rakımı aşan zirvelere tırmanmanın ve eşsiz manzaralarla karşılaşmanın heyecanını yaşıyor.

Kentteki Munzur ve Mercan Dağları başta olmak üzere Bağırpaşa, Hel ve Buyer gibi dağlar dört mevsim turizme katkı sunuyor.

Birçok doğa sporuna elverişli olan bu dağlar, yılın belirli dönemlerinde il merkezindeki ve çevre illerdeki dağcıların ilgisini çekiyor.

Günün erken saatlerinde yola koyulan dağcılar, ilk olarak tırmanacakları dağların belirli bir noktasına kadar araçlarla seyahat ediyor.

Ardından sırt çantaları ve teknik ekipmanlarıyla yürüyüşe geçen dağcılar, tek sıra halinde derin vadi ve dik yamaçlı patikalardan hedeflerine ilerliyor.

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- Sis bulutlarının üzerine çıkıyorlar

Yükseklik arttıkça farklı manzaralarla karşılaşan dağcılar, saatler süren yorucu tırmanışın sonunda kar ve sis bulutlarıyla kaplı zirvelere ulaşıyor.

Yaklaşık 3 bin metre rakımın üzerine çıkan dağcılar, çevreyi izleyip doğal güzelliklerin ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çekiyor.

Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan, AA muhabirine, Tunceli'deki Munzur Dağları'nın yüzlerce zirvesi olduğunu söyledi.

Bölgede görülmesi gereken çok sayıda güzellik olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Halen Munzurlar'da tırmanamadığımız bazı zirveler var. Şu ana kadar 77 zirveyi tamamladık ve bu sayıyı gelecekteki tırmanışlarımızla 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Elazığ ve Erzincan'dan faaliyetlerimize katılım oluyor. Önümüzdeki günlerde de Diyarbakır ve Mardin'den arkadaşlarımız bize katılacak. Dağlardaki hava şartları iyi oldukça tırmanışlarımızı sürdüreceğiz."

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- "Dağcılık ciddiyet ve sabır gerektiren bir spor"

Şule Boşel de Tunceli'nin eşsiz bir doğaya ve heybetli dağlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Şehirdeki güzelliklere hayran kaldığını ifade eden Boşel, "Burada her adımda doğanın ihtişamını hissedebiliyoruz ama bu güzelliklere ulaşmak çok kolay değil. Dağcılık ciddiyet, özveri, sabır ve dayanıklılık gerektiren bir spor." dedi.

Boşel, tırmanışlar esnasında çeşitli zorluklarla karşılaştığını ve güzelliklere ulaştıkça engelleri unuttuğunu dile getirdi.

Zirvelerde mutlu anlar yaşadığını anlatan Boşel, "Bugün ekiple beraber Aziz Abdal Dağı'na tırmanmaya çalıştık. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik, kar yağışını karşıladık." ifadelerini kullandı.

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Yusuf Kargınoğlu ise Elazığ'dan arkadaşlarıyla Tunceli'ye gelip Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün tırmanış faaliyetine katıldığını aktardı.

- "Doğası ve insanlarının sıcaklığı bizi mest etti"

Tunceli'deki dağların göz alıcı bir güzelliğinin olduğuna değinen Kargınoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yazdan itibaren katıldığımız üçüncü faaliyet oldu. Geçen hafta Biçare Dağı'na ondan önce de başka bir dağa tırmandık. Tunceli'nin doğası ve insanlarının sıcaklığı ile anında değişebilen ilginç iklimi bizi gerçekten cezbetti. Bugünkü rota aslında kolay başladı ama havanın aniden değişmesiyle birlikte zorluğu daha da katlandı. Zor ve dik yamaçların olduğunu biliyorduk."

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Taylan Sinbat da Tunceli ve çevresindeki yüksek rakımlı dağlara tırmanışlar yaptıklarını ve şehir dışına da etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.

Özellikle Munzur Dağları'nın dağcıların ilgisini çektiğini vurgulayan Sinbat, şunları kaydetti:

"Aziz Abdal Dağı tırmanışımızda Elazığ'dan gelen dağcılar da vardı. Onlarla Tunceli merkezde toplanıp Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliklerinin arasından araçlarla geçip Gözen köyüne geldik ve sonbahar renkleri arasında yürüyüşe geçtik. Daha sonra kar yağışı altında zirveye tırmandık ve yer yer 20 santimetre kar vardı."

Sinbat, bazen 10-12 saatlik yürüyüşle zirvelere ulaştıklarını ve yolculukta karşılaştıkları gün batımı ve sis manzaralarıyla heyecanlı anlar yaşadıklarından bahsetti.

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Serdar Çetindağ da 2008'den beri dağcılıkla ilgilendiğini dile getirerek, "Türkiye'de birçok dağa tırmandım, yüksek zirvelerin hepsini gördüm ama Munzur'da dağcılık bambaşka. Doğaseverleri, gezginleri ve dağcıları buraya bekliyoruz. Burada keşfedilecek çok güzel rotalar var. Yeri geliyor 1 metre karda gezerken, bazen 3 metre karda yürüdüğümüz oluyor." şeklinde konuştu.