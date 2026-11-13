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        Pülümür yolunda tır devrildi: Araçta sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Pülümür yolunda tır devrildi: Araçta sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı

        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Pülümür yolu Kutudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HE 408 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucunda araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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