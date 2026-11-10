JAK timinden Atatürk Viyadüğü'nde 10 Kasım anması
TUNCELİ'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Viyadüğü'nden halatlarla inerek, köprüye Atatürk posteri astı.
TUNCELİ’de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Viyadüğü’nden halatlarla inerek, köprüye Atatürk posteri astı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK Timi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, Atatürk Viyadüğü’nde anma faaliyeti gerçekleştirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından özel ekipmanlarla viyadükten halatlarla inen personel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini köprüye astı.
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