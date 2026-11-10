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        JAK timinden Atatürk Viyadüğü'nde 10 Kasım anması

        TUNCELİ'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Viyadüğü'nden halatlarla inerek, köprüye Atatürk posteri astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:31 Güncelleme:
        JAK timinden Atatürk Viyadüğü'nde 10 Kasım anması

        TUNCELİ’de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Viyadüğü’nden halatlarla inerek, köprüye Atatürk posteri astı.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK Timi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, Atatürk Viyadüğü’nde anma faaliyeti gerçekleştirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından özel ekipmanlarla viyadükten halatlarla inen personel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini köprüye astı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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