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        JAK Timinden Atatürk Viyadüğü'nde anlamlı anma

        Tunceli'de JAK Timi, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Viyadüğü'nden iniş gerçekleştirerek anma etkinliğine imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
        JAK Timinden Atatürk Viyadüğü'nde anlamlı anma

        Tunceli'de JAK Timi, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Viyadüğü'nden iniş gerçekleştirerek anma etkinliğine imza attı.

        Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma faaliyeti gerçekleştirdi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen faaliyette JAK Timi personeli, Atatürk Viyadüğü'nden iniş yaptı. Gerçekleştirilen etkinlikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası saygı ve minnetle anıldı.

        JAK Timi tarafından gerçekleştirilen anma faaliyeti, 10 Kasım dolayısıyla duygu dolu görüntülere sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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