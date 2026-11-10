Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Tunceli'de anıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Tunceli'de çeşitli etkinlik ve programlarla anıldı.

Tunceli'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. Yeraltı Çarşısı üzerinde Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan anma programı Hüseyin Güntaş Kütüphanesi Konferans Salonu'nda devam etti. Burada öğrencilerin hazırladığı çeşitli müzik dinletileri, pandomim ve etkinliklerle Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı.

Programlara Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Garnizon Komutanı Tuğgeneral Feridun Bircan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, askerler, polisler, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.