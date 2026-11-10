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        Kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan polis hayatını kaybetti

        TUNCELİ'de, kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan polis hayatını kaybetti

        TUNCELİ’de, kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Sarı Saltuk Viyadüğü’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kaldırıma çarpması sonucu, araçta yolcu koltuğunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Beyarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Valilikten yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Ahmet Sefa Beyarslan, geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhum personelimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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