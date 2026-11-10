Tunceli'de trafik kazası geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'ın yaralandığı belirtilen açıklamada, "Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru Beyarslan, saat 21.45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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