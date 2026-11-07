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        Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı

        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Tunceli’de, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Pülümür ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Yerleşim yerlerinde mevsimin ilk karı yağarken ilçe beyaza büründü.

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