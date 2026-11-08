Tunceli'de belediye ekipleri pazar günü de sahada

Tunceli'de belediye ekipleri, hafta sonu da altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdü. Kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarda rögar temizliği, yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi ve taş tahkimat imalatı yapılırken, hacimli evsel atıkların toplanması da tamamlandı.

Tunceli Belediye ekipleri, pazar günü de sahadaki çalışmalarına ara vermedi. Kent genelinde devam eden faaliyetler kapsamında rögar temizlikleri gerçekleştirilirken, yapımı süren yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikim çalışmalarına ve taş tahkimat imalatlarına devam edildi.

Öte yandan cumartesi gününden kalan hacimli evsel atıkların toplanması işlemleri de ekipler tarafından tamamlandı. Belediye ekiplerinin altyapı, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.