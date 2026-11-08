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        Tunceli'de belediye ekipleri pazar günü de sahada

        Tunceli'de belediye ekipleri, hafta sonu da altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdü. Kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarda rögar temizliği, yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi ve taş tahkimat imalatı yapılırken, hacimli evsel atıkların toplanması da tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Tunceli'de belediye ekipleri pazar günü de sahada

        Tunceli'de belediye ekipleri, hafta sonu da altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdü. Kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarda rögar temizliği, yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi ve taş tahkimat imalatı yapılırken, hacimli evsel atıkların toplanması da tamamlandı.

        Tunceli Belediye ekipleri, pazar günü de sahadaki çalışmalarına ara vermedi. Kent genelinde devam eden faaliyetler kapsamında rögar temizlikleri gerçekleştirilirken, yapımı süren yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikim çalışmalarına ve taş tahkimat imalatlarına devam edildi.

        Öte yandan cumartesi gününden kalan hacimli evsel atıkların toplanması işlemleri de ekipler tarafından tamamlandı. Belediye ekiplerinin altyapı, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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