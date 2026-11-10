Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri GÜNCELLEME - Tunceli'de trafik kazası geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Tunceli'de trafik kazası geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

        Tunceli'de dün trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tunceli'de trafik kazası geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

        Tunceli'de dün trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 20.49 sıralarında Tunceli-Elazığ kara yolunun Sarı Saltuk Viyadüğü'nde tek taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

        Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'ın yaralandığı belirtilen açıklamada, "Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru Beyarslan, saat 21.45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        - Tören düzenlendi

        Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende, Beyarslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu.

        Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Beyarslan'ın öz geçmişi okundu.

        İl Müftüsü Fethullah Yavuz'un dua okuması sonrasında Beyarslan'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Elazığ'a götürüldü.

        Törene, Beyarslan'ın yakınlarının yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, polisler ve askerler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan polis hayatını kaybetti
        Kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan polis hayatını kaybetti
        Doğaya farklı gözle bakıyor, ilginç figürler keşfediyor
        Doğaya farklı gözle bakıyor, ilginç figürler keşfediyor
        Tunceli- Erzincan kara yolunda kar esareti; zincirsiz ve kış lastiği olmaya...
        Tunceli- Erzincan kara yolunda kar esareti; zincirsiz ve kış lastiği olmaya...
        Tunceli'de belediye ekipleri pazar günü de sahada
        Tunceli'de belediye ekipleri pazar günü de sahada
        Tunceli'de hacimli atık toplama uygulaması ikinci kez gerçekleştirildi
        Tunceli'de hacimli atık toplama uygulaması ikinci kez gerçekleştirildi
        Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı
        Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı