GÜNCELLEME - Tunceli'de trafik kazası geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti
Tunceli'de dün trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tunceli'de dün trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 20.49 sıralarında Tunceli-Elazığ kara yolunun Sarı Saltuk Viyadüğü'nde tek taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'ın yaralandığı belirtilen açıklamada, "Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru Beyarslan, saat 21.45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
- Tören düzenlendi
Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende, Beyarslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Beyarslan'ın öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Fethullah Yavuz'un dua okuması sonrasında Beyarslan'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Elazığ'a götürüldü.
Törene, Beyarslan'ın yakınlarının yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, polisler ve askerler katıldı.
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