Tunceli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

Tunceli'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ahmet Sefa Beyarslan için tören düzenlendi. Törenin ardından Beyarslan, mesai arkadaşlarının omuzlarında memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapan Elazığlı Polis Memuru Ahmet Sefa Beyarslan, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memuru için Tunceli'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, il protokolü ile çok sayıda asker ve polis katıldı.

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Düzenlenen törende dualar edilirken, merhum polis memurunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Törenin ardından Beyarslan'ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanmak üzere yakınları ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde memleketi Elazığ'a gönderildi.