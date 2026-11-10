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        Tunceli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

        Tunceli'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ahmet Sefa Beyarslan için tören düzenlendi. Törenin ardından Beyarslan, mesai arkadaşlarının omuzlarında memleketi Elazığ'a uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Tunceli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

        Tunceli'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ahmet Sefa Beyarslan için tören düzenlendi. Törenin ardından Beyarslan, mesai arkadaşlarının omuzlarında memleketi Elazığ'a uğurlandı.

        Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapan Elazığlı Polis Memuru Ahmet Sefa Beyarslan, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memuru için Tunceli'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, il protokolü ile çok sayıda asker ve polis katıldı.

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        Düzenlenen törende dualar edilirken, merhum polis memurunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Törenin ardından Beyarslan'ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanmak üzere yakınları ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde memleketi Elazığ'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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