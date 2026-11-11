Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de 100 bin fidan toprakla buluştu

        Tunceli'de 100 bin fidan toprakla buluştu

        Tunceli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde Diyap Ağa Hatıra Ormanı oluşturuldu. Etkinlikte 3 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulurken, il genelinde 100 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Tunceli'de 100 bin fidan toprakla buluştu

        Tunceli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde Diyap Ağa Hatıra Ormanı oluşturuldu. Etkinlikte 3 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulurken, il genelinde 100 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Tunceli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla geleceğe nefes olmak ve yeşil alanları artırmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden Diyap Ağa'nın adını yaşatmak amacıyla Diyap Ağa Hatıra Ormanı oluşturuldu. Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinin ortak noktasında belirlenen alanda 3 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulurken, Tunceli genelinde ise toplam 100 bin fidan dikimi yapıldı.

        REKLAM

        Etkinliğe katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek Diyap Ağa'nın tarihi mirasının yaşatılması ve vatandaşların fidan dikimine teşvik edilmesi amacıyla hatıra ormanının oluşturulduğunu belirtti. Vali Aygöl, "Bütün vatandaşlarımız emin olsun ki, bugün bu alanda 3 bin fidan dikimi olacak. Ayrıca il genelinde 100 bin fidan dikimi olacak. Ancak memnuniyetle ifade etmek istiyorum, şu anda ülkemizin her vilayetinde, her ilçesinde ağaç dikimleri yapılıyor. Bu devletin en büyük arzularından biri her yeri yeşillendirmek, yeşil vatanımızı daha da güçlü kılmak. Bugün Hozat, Pertek ve Çemşigezek'in orta bir bölümünde ağaç dikimini yapmak istedik. Bu 3 ilçemizin de sahiplendiği ayrı bir değer var, Diyap Ağa. Diyap Ağa, Milli Mücadele döneminde bu memlekette kahramanlıklarıyla ön plana çıkmış bir büyüğümüz. Onun ismini yaşatıp, kendisini hemşehrilerimze hatırlatarak fidan dikimine teşvik etmek istedik" dedi.

        REKLAM

        Tunceli Orman İşletme Müdürü Ferit Dehşet ise fidan dikiminin yalnızca çevreye değil, toplumsal değerlere ve geleceğe de katkı sunduğunu belirterek "Bir fidan dikmek, yalnızca bir ağacı değil umudu, kardeşliği, sevgiyi ve geleceğe olan inancımızı büyütmektir. Ormanlar sınırları, dilleri ve farklılıkları aşan bütün insanlığın ortak yaşam kaynağıdır. Yeşeren her bir fidan daha temiz bir çevrenin, daha yaşanabilir bir dünyanın ve barış içinde bir geleceğin sembolüdür" diye konuştu.

        Programa Vali Aygöl'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, çok sayıda asker, polis, vatandaş ve öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        SAK timi Tunceli'nin soğuk sularında zorlu görevlere hazırlanıyor
        SAK timi Tunceli'nin soğuk sularında zorlu görevlere hazırlanıyor
        Tunceli'de viyadükten iple inen JAK timleri Atatürk posteri açtı
        Tunceli'de viyadükten iple inen JAK timleri Atatürk posteri açtı
        JAK timinden Atatürk Viyadüğü'nde 10 Kasım anması
        JAK timinden Atatürk Viyadüğü'nde 10 Kasım anması
        JAK Timinden Atatürk Viyadüğü'nde anlamlı anma
        JAK Timinden Atatürk Viyadüğü'nde anlamlı anma
        Kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan polis hayatını kaybetti (2)
        Kaldırıma çarpan otomobilden yola savrulan polis hayatını kaybetti (2)
        Tunceli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı
        Tunceli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı