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        Tunceli'de viyadükten iple inen JAK timleri Atatürk posteri açtı

        Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla viyadükten iple iniş yaparak Atatürk posteri açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Tunceli'de viyadükten iple inen JAK timleri Atatürk posteri açtı

        Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla viyadükten iple iniş yaparak Atatürk posteri açtı.

        Kentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda JAK timleri de Atatürk'ü anmak için Atatürk Viyadüğü'nde faaliyet gerçekleştirdi.

        Viyadükten iple inen JAK timleri, Atatürk posteri açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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