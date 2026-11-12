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        Tunceli'de kırsal kalkınmaya 112,8 milyon liralık hibe desteği

        Tunceli'de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında üreticilere 112 milyon 802 bin 341 lira hibe desteği sağlanacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan arıcılığa, tarımsal sulamadan makine ve ekipman alımına kadar farklı alanları kapsayan 21 proje desteklenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Tunceli'de kırsal kalkınmaya 112,8 milyon liralık hibe desteği

        Tunceli’de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında üreticilere 112 milyon 802 bin 341 lira hibe desteği sağlanacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan arıcılığa, tarımsal sulamadan makine ve ekipman alımına kadar farklı alanları kapsayan 21 proje desteklenecek.

        2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Program çerçevesinde toplam 178 milyon 601 bin 151 lira yatırım tutarına sahip 21 projeye yüzde 60 ile 70 oranlarında hibe desteği verilecek. Destek kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin yatırımları, arıcılık faaliyetleri, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri ile hayvancılıkta kullanılacak makine ve ekipman alımları yer alıyor.

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        Toplam 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe desteğiyle üreticilerin yatırım gücünün artırılması, tarımsal kaynakların verimli kullanılması ve Tunceli kırsalında üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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