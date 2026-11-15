Tunceli'de altyapı ekiplerinden hafta sonu mesaisi

Tunceli’de altyapı hizmetlerinin aksamaması için ekipler, hafta sonu da sahadaki çalışmalarını sürdürerek içme suyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale ediyor.

Tunceli Belediyesi tarafından, kentte altyapı hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ekiplerin saha çalışmaları hafta sonunda da devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve arıza bildirimlerini değerlendiren ekipler, kent genelinde yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar giderilirken kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımları ile vidanjör işlemleri de gerçekleştiriliyor. Gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Kentte altyapı hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam edeceği bildirildi.