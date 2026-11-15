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        Tunceli'de zabıta ekiplerinden hafta sonu denetimi

        Tunceli'de zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçişini engelleyen seyyar satıcılara müdahale edilirken, çalışma saatlerinden önce faaliyete başladığı belirlenen şantiyeler durduruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Tunceli'de zabıta ekiplerinden hafta sonu denetimi

        Tunceli’de zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçişini engelleyen seyyar satıcılara müdahale edilirken, çalışma saatlerinden önce faaliyete başladığı belirlenen şantiyeler durduruldu.

        Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu düzeninin sağlanması ve vatandaşların günlük yaşam konforunun korunması amacıyla il genelinde kapsamlı saha denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında cadde ve sokaklarda yaya geçişini kısıtlayan seyyar satıcılara müdahale edilerek işgal edilen alanlar boşaltıldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda ilgili işletmelerde de inceleme ve kontroller yapıldı.

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        İnşaat alanlarına yönelik denetimlerde ise belirlenen çalışma saatlerinden önce faaliyete başladığı tespit edilen şantiyelerin çalışmaları durduruldu. Kurallara uymayan sorumlular hakkında idari işlem süreci başlatıldı.

        Kent düzeninin korunması ve vatandaşların hafta sonunu daha rahat bir ortamda geçirebilmesi amacıyla saha denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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