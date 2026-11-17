Tunceli’de Bedri Es Aile Danışma Merkezi personeline yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Bedri Es Aile Danışma Merkezi personeline yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri, tahliye süreçleri ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Program kapsamında ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Afetlere karşı toplumsal bilinç ve hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.