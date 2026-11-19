Munzur Nehri'nde mahsur kalan yaralı dağ keçisini kurtaran Fırat EDAŞ personeli Bora Güngör, Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından ödüllendirildi.

Tunceli'de Fırat EDAŞ personeli Bora Güngör, TunceliOvacık güzergahında görev yaptığı sırada Munzur Nehri'nde mahsur kalan yaralı bir dağ keçisini fark etti. Güngör, yaralı hayvanı bulunduğu yerden kurtararak örnek bir davranış sergiledi. Duyarlı davranışı ile takdir toplayan Güngör, Fırat EDAŞ Tunceli İl Müdürü Özkan Koç ile birlikte Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Aygöl, yaban hayatının korunmasına yönelik örnek davranışı dolayısıyla Bora Güngör'e onur belgesi takdim etti.

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Fırat EDAŞ Tunceli İl Müdürü Özkan Koç, personelinin davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölge halkımıza kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunarken içinde yaşadığımız coğrafyaya ve tüm canlılara karşı da önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Çalışma arkadaşımız Bora Güngör'ün sergilediği bu örnek davranış, ekiplerimizin çevreye ve doğal yaşama yönelik duyarlılığının anlamlı bir göstergesidir. Kendisini sorumlu yaklaşımından dolayı kutluyor, Fırat EDAŞ olarak çevreye ve tüm canlılara duyarlı hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.