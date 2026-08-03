GÜNCELLEME - Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 03.08.2026 - 18:56 Güncelleme:
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Milli parkın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, tırmık ve küreklerle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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