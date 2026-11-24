TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, sonbaharda sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. Meşe ağaçlarının sararan yaprakları ile mavi ve turkuaz tonlarında akan Munzur Nehri'nin oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında uzanan ve 1971 yılında milli park ilan edilen yaklaşık 42 bin hektarlık Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, sonbaharla birlikte meşe ağaçlarının yaprakları sarardı. Sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, vadinin ortasından akan Munzur Nehri'nin mavi ve turkuaz renkli sularıyla bütünleşti. Yüksek dağlar, sarp kayalıklar ve ormanlarla çevrili vadide ortaya çıkan sonbahar manzarası, dronla havadan görüntülendi. Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan milli park, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle Türkiye'nin önemli doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan vadide, koruma altındaki yaban keçilerinin yanı sıra bozayı, kurt ve vaşak gibi birçok yaban hayvanı yaşamını sürdürüyor.