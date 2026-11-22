Pülümür'de çöp konteynerini devirip yiyecek arayan ayılar kameraya yansıdı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerleşim yerine inen 2 ayı, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerleşim yerine inen 2 ayı, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen 2 ayı, Doğa Fotoğrafçısı ve Gazeteci İsmail Yoleri tarafından görüntülendi. Kış uykusuna hazırlanma dönemindeki ayılar, çöp konteynerini devirerek içerisindeki çöpleri karıştırdı. Bir süre bölgede yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu. Ayıların yerleşim yerlerine indiği Pülümür ilçesinde vatandaşlar, yaban hayvanlarıyla sık sık karşılaşıyor. İlçe, Tunceli'de ayı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerin başında geliyor.
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