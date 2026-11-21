Bakan Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulundu.
Giriş: 21.11.2026 - 18:54 Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulundu.
Bakan Çiftçi, beraberindekilerle ilk olarak AK Parti İl Başkanı Recai Hazar ile görüştü.
Burada partililerle sohbet eden Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanı Melike Gökalp'i ziyaret etti.
Görüşmelerde kentin genel durumu değerlendirildi.
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