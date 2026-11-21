Burada partililerle sohbet eden Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanı Melike Gökalp'i ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, beraberindekilerle ilk olarak AK Parti İl Başkanı Recai Hazar ile görüştü.

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