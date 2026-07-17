Tunceli Valisi Şefik Aygöl, mayın temizleme çalışmalarını inceledi:

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentin Karşılar bölgesinde yürütülen mayın temizleme çalışmalarını inceledi.



Aygöl, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ile Karşılar bölgesini ziyaret etti.



Burada güvenlik güçleriyle bir araya gelen Aygöl, mayın temizleme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Aygöl, yaptığı konuşmada, özel ekipler tarafından alanda mayın taraması ve temizliğinin yapıldığını söyledi.



Karşılar bölgesinde 180 mayının temizlendiğini belirten Aygöl, "İlimizde bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlendi. Zamanında mayınlama yapıldı çünkü vatandaşlarımızı huzursuz eden ciddi bir terör baskısı ve tehdidi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bütün bölgelerinde 'Terörsüz Türkiye'yi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Şu anda dağlarımızda, ovalarımızda şehirlerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim ve böyle bir tehdidin ortadan kaldırıldığını tespit ediyoruz." dedi.



​​​​​​​Aygöl, İçişleri Bakanlığının talimatıyla mayınların tek tek temizlendiğine işaret ederek, "Bu bölgelerde vatandaşlarımız hayvancılık yapıyor, tarımla uğraşıyor ve bu şehir turizm alanında önemli. Buralar mayından temizlendikçe turizme açılmış olacak, hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Vatandaşlarımız için gerçekten çok tarihsel bir dönüm noktası yaşıyoruz. Rabbim huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

