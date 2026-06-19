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        Tunceli'de deprem ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

        Tunceli'de Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında deprem ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Tunceli'de deprem ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

        Tunceli'de Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında deprem ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.


        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Tunceli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye, Munzur Arama Kurtarma, emniyet ve sağlık personeli katıldı.

        Tatbikatta olası bir deprem senaryosu üzerinden bazı durumlar canlandırıldı ve sarsıntı sonrası hastanedeki tüm katların güvenli tahliye edilmesi uygulandı.

        Can güvenliği, tıbbi kayıtların korunması, personel ve ekipman durumunun da değerlendirildiği tatbikatta, ekipler senaryo gereği binada mahsur kalan 2 yaralıya müdahale etti.

        Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, sedyeyle bina dışına çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ayrıca tatbikatta, kurumlar arası iletişim ve güvenlik önlemlerinin alınması gibi konularla ilgili çalışmalar yürütüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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