Tunceli'de rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Giriş: 25.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, rüzgar nedeniyle feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
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