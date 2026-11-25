Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bin 900 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu.

Tunceli’de meteorolojinin uyarı yaptığı yağış ve yüksek kesimlerde kar uyarısı kendini gösterdi. Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bin 900 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte geçitte ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalara başladı.