Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Giriş: 26.09.2026 - 19:14 Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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