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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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